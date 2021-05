Presidio all'Embraco. Lavoro a rischio per crisi industriali e frenata da Covid (Di martedì 18 maggio 2021) L'azione dei lavoratori a Torino per chiedere al governo di garantire loro un futuro: con la Cig in scadenza l'unica salvezza è il progetto ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 18 maggio 2021) L'azione dei lavoratori a Torino per chiedere al governo di garantire loro un futuro: con la Cig in scadenza l'unica salvezza è il progetto ...

Carabinieri. Il Generale di Corpo d'Armata Carmelo Burgio in visita a Cagliari ... significativa di un particolare attaccamento all'isola, è quella di incontrare e sostenere ... anche le più isolate, che rappresentano talvolta l'unico presidio dello Stato sul territorio. E ...

Per il presidio "Valle Belbo" lavori sul punto di ripartire La Nuova Provincia - Asti Hub vaccinali Mugello: “Mobilitiamoci! C'è bisogno di rinforzi” Attivo l'Hub di Dicomano, il primo nel Mugello, con una capacità di 1080 vaccinazioni giornaliere. Uno sforzo organizzativo retto dalla collaborazione tra l'Azienda Usl Toscana Centro, il Comune di Di ...

La protesta contre le politiche pro caccia della Regione Sigle animaliste sotto al Pirellone per dire basta alle politiche pro caccia di Regione Lombardia. Nella mattinata di martedì 18 maggio Lav, Gaia e Leal hanno dato vita a un presidio che si è svolto i ...

