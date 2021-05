Prenotazioni vaccini: partono quelle per gli over 40. Ecco in quali regioni (Di martedì 18 maggio 2021) Prenotazioni vaccini: da ieri, lunedì 17 maggio, in alcune regioni sono partite anche per gli over 40 (nel dettaglio, i nati fino al 1981). A dare il via libera il commissario Figliuolo nelle scorse settimane anche se il Generale ha comunque ribadito come le categorie prioritarie rimangano più anziani e “fragili”. Prenotazioni vaccini: dove partono per gli over 40 Prenotazioni vaccini: anche se il ritmo della campagna di vaccinazione è lontano dal target delle 500mila dosi giornaliere e molti territori sono indietro sulle categorie più “vulnerabili” (che in base al programma di immunizzazione nazionale restano prioritarie nonostante l’avanzamento alle fasce di popolazione più giovane), da ieri ... Leggi su termometropolitico (Di martedì 18 maggio 2021): da ieri, lunedì 17 maggio, in alcunesono partite anche per gli40 (nel dettaglio, i nati fino al 1981). A dare il via libera il commissario Figliuolo nelle scorse settimane anche se il Generale ha comunque ribadito come le categorie prioritarie rimangano più anziani e “fragili”.: doveper gli40: anche se il ritmo della campagna di vaccinazione è lontano dal target delle 500mila dosi giornaliere e molti territori sono indietro sulle categorie più “vulnerabili” (che in base al programma di immunizzazione nazionale restano prioritarie nonostante l’avanzamento alle fasce di popolazione più giovane), da ieri ...

Advertising

fattoquotidiano : Vaccini, i sistemi di prenotazioni regionali ancora non comunicano fra loro: ecco perché ad oggi è impossibile fare… - RegLombardia : #LNews #Covid #vaccini il 20 maggio aprono prenotazioni per fascia 40-49 anni, il 29 per fascia 30-39 e il #2giugno… - sbonaccini : Aggiornamento vaccini: domani in Emilia-Romagna supereremo due milioni di somministrazioni, mentre le prenotazioni… - infoiteconomia : Gallura, le prenotazioni dei vaccini passano dal portale di Poste - TermometroPol : Prenotazioni #VacciniCovid per gli #over40 (nati fino al 1981): in quali regioni sono partite e in quali regioni ma… -

Ultime Notizie dalla rete : Prenotazioni vaccini Coronavirus - Pfizer in farmacia e AstraZeneca agli under 60 su base volontaria. Il piano della Liguria ...le vaccinazioni con il siero Pfizer saranno possibili anche nelle farmacie con le prenotazioni a ... Le farmacie a regime, e lo saranno dalla prima settimana di giugno, produrranno 10mila vaccini a ...

Vaccini San Marino, prime somministrazioni a turisti Le prenotazioni arrivate lunedì sono un centinaio e le vaccinazioni saranno inserite soprattutto la prossima settimana. I principali paesi da cui sono arrivate sono: Svizzera, Svezia, Irlanda, Gran ...

Vaccino Emilia Romagna, prenotazioni: tocca agli over 40, la guida il Resto del Carlino Vaccini San Marino, prime somministrazioni a turisti Oggi, martedì, a San Marino verranno effettuate le prime cinque vaccinazioni con il siero russo Sputnik di turisti dalla Lettonia che - riporta la stampa locale riminese - erano già nel Titano ma che ...

Coronavirus. «Migranti esclusi dalle vaccinazioni: è un'emergenza di salute pubblica» La Società Italiana di Medicina delle Migrazioni denuncia: «Violati i diritti costituzionali, la piattaforma va aggiornata per allargare i trattamenti a chi non ha documenti e codice fiscale» ...

...le vaccinazioni con il siero Pfizer saranno possibili anche nelle farmacie con lea ... Le farmacie a regime, e lo saranno dalla prima settimana di giugno, produrranno 10milaa ...Learrivate lunedì sono un centinaio e le vaccinazioni saranno inserite soprattutto la prossima settimana. I principali paesi da cui sono arrivate sono: Svizzera, Svezia, Irlanda, Gran ...Oggi, martedì, a San Marino verranno effettuate le prime cinque vaccinazioni con il siero russo Sputnik di turisti dalla Lettonia che - riporta la stampa locale riminese - erano già nel Titano ma che ...La Società Italiana di Medicina delle Migrazioni denuncia: «Violati i diritti costituzionali, la piattaforma va aggiornata per allargare i trattamenti a chi non ha documenti e codice fiscale» ...