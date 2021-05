Prenotazione vaccini Lazio per fascia d’età 47-44 anni, c’è la data: ecco come prenotare e dove (Di martedì 18 maggio 2021) Prenotazione dei vaccini nel Lazio anche per la fascia d’età 47-44 anni. Prosegue senza sosta la campagna vaccinale anti-Covid nel Lazio. E’ di pochi minuti fa l’annuncio della Regione che apre alle prenotazioni per le classi d’età 47-44 anni. Ad oggi sono state superate in tutto le 2.7 milioni di dosi somministrate e nel prossimo weekend ci sarà il secondo open day dedicato agli Over 40. Ma andiamo con ordine. Leggi anche: vaccini Lazio, ecco quando toccherà ai 30enni: le ultime notizie sulla campagna vaccinale Prenotazione vaccini Lazio per fascia d’età 47-44 anni: ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 18 maggio 2021)deinelanche per la47-44. Prosegue senza sosta la campagna vaccinale anti-Covid nel. E’ di pochi minuti fa l’annuncio della Regione che apre alle prenotazioni per le classi47-44. Ad oggi sono state superate in tutto le 2.7 milioni di dosi somministrate e nel prossimo weekend ci sarà il secondo open day dedicato agli Over 40. Ma andiamo con ordine. Leggi anche:quando toccherà ai 30enni: le ultime notizie sulla campagna vaccinaleper47-44: ...

Advertising

CorriereCitta : Prenotazione vaccini Lazio per fascia d’età 47-44 anni, c’è la data: ecco come prenotare e dove - infoiteconomia : Vaccini Lazio, prenotazione per la fascia 44-47 anni da venerdì: Moderna arriva in un nuovo centro - ilmamilio : Covid | Bollettino Lazio 18 Maggio 2021: +350 casi, 14 morti, 1519 guariti. D'Amato: 'Vaccini, dal 20 Maggio prenot… - brindisilibera : New post (PRENOTAZIONE VACCINI, PERRINI (FDI):'ORE E ORE AL TELEFONO PER PRENOTARE UN VACCINO MA PER IL DG ROSSI LA… - brindisilibera : New post (PRENOTAZIONE VACCINI, PERRINI (FDI):'ORE E ORE AL TELEFONO PER PRENOTARE UN VACCINO MA PER IL DG ROSSI LA… -