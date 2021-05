Premier League | Manchester United-Fulham 1-1 | a Solskjær non basta l’eurogol di Cavani

Advertising

LUFC : ?? Premier League defender Gaetano Berardi! - SkySport : Roy Hodgson lascia il Crystal Palace e si ritira: termina la carriera da allenatore #SkySport #PremierLeague… - DiMarzio : Da #Kounde agli altri difensori: il #ManchesterUnited comincia il casting. E c’è anche un “italiano” - Bailey28J_ : RT @LUFC: ?? Premier League defender Gaetano Berardi! - Superleeds1Mot : RT @LUFC: ?? Premier League defender Gaetano Berardi! -

Ultime Notizie dalla rete : Premier League

Sky Sport

'Adesso, alla fine di un'altra stagione di successi, in cui ci siamo assicurati la permanenza in, sento che è il momento giusto per lasciare queste responsabilità. Nel corso della mia ...Il Manchester United , ormai con la testa alla finale di Europacontro il Villareal, non va oltre l'1 - 1 interno contro il Fulham nel trentasettesimo e penultimo turno della2020/2021. All'Old Trafford i Red Devils, da tempo certi del secondo posto alle spalle del City campione, passano in vantaggio al 15 con un grandissimo gol di Edinson Cavani. MANCHESTER ...Il video del primo (euro)gol di Edinson Cavani davanti ai tifosi del Manchester United, tornati allo stadio nella sfida contro il Fulham ...Premier League – Segui LIVE su Eurosport l'incontro di Calcio tra West Bromwich Albion e West Ham. La partita è in programma il 19 maggio 2021 alle 21:15. La nostra diretta ti offre aggiornamenti ...