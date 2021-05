Premier League | lo scontro Champions è del Chelsea Gol pazzesco di Cavani con lo United | la classifica VIDEO

(Di martedì 18 maggio 2021) Si sono giocate interessanti partite in, la stagione è ormai nella fase finale. Loper latrae Leicester è stato vinto dai Blues, 2-1 il risultato finale con gol di Rudiger e Jorginho su calcio di rigore, nel finale inutile la marcatura di Iheanacho. Sconfitta per i campioni d’Inghilterra del Manchester City, vittoria del Brighton con il punteggio di 3-2, inutili i gol di Gundogan e Foden. Il Manchesterhanno messo in ghiaccio il secondo posto, i Red Devils hanno pareggiato 1-1 contro il già retrocesso Fulham. Goldicon un pallonetto da 40 metri. In basso il. LA CORSAMANCHESTER CITY 83 MANCHESTER ...

LUFC : ?? Premier League defender Gaetano Berardi! - SkySport : Roy Hodgson lascia il Crystal Palace e si ritira: termina la carriera da allenatore #SkySport #PremierLeague… - DiMarzio : Da #Kounde agli altri difensori: il #ManchesterUnited comincia il casting. E c'è anche un "italiano" - sportface2016 : #PremierLeague: il #Chelsea vince lo spareggio Champions, psicodramma #Leicester - calcioinglese : Il Chelsea batte il Leicester City, vola al terzo posto e rimette tutto in discussione: se domani il Liverpool vinc…

La partita, ultima casalinga della stagione diper il Manchester, è finita 1 - 1. .Il Manchester City campione d'Inghilterra cade 3 - 2 contro il Brighton nella gara valida per la 37ª giornata dirimediando la sesta sconfitta in campionato . Gara subito in salita per la squadra di Guardiola, che si porta in vantaggio dopo due minuto con Gundogan ma al 10' resta in dieci per l'...Paul Pogba e Amad Diallo hanno manifestato il proprio sostegno a Gaza sventolando la bandiera palestinese al termine del match tra il Manchester United e il Fulham all'Old Trafford. Lo riferiscono i m ...Il 19 maggio 2021 é il giorno della finale di Coppa Italia, visibile su Rai Uno; SKY trasmetterà e le partite della 37° giornata di Premier League, Eleven Sports i playoff di Serie C ...