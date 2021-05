Premier League | Eric Cantona entra nella Hall of Fame | “Sarei stato sorpreso del contrario”

(Di martedì 18 maggio 2021)ufficialmenteof. L’ex stella del Manchester Uniteda far parte della cerchia ristretta che comprende fin qui Alan Shearer e Thierry Henry, gli unici ad aver avuto questo onore. Il francese ha così commentato la decisione del massimo campionato inglese: “Sono felice e orgoglioso ma allo stesso tempo non sono. Lose non fossiscelto“. SportFace.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Premier League

Calciomercato Atalanta: una big dellaavrebbe messo gli occhi su Ruslan Malinovskyi Ruslan Malinovskyi si è conquistato un posto nell'undici titolare dell'Atalanta, regalando prestazioni e giocate da paura. Prestazioni che ...Eric Cantona entra nella Hall fo Fame della. Lo ha annunciato in queste ore proprio il massimo campionato inglese che sui social ha reso omaggio ad uno degli ex calciatori più importanti del massimo campionato inglese. Genio e ...Eric Cantona entra ufficialmente nella Premier League Hall of Fame. L’ex stella del Manchester United entra a far parte della cerchia ristretta che comprende fin qui Alan Shearer e Thierry Henry, gli ...Probabili formazioni e statistiche di Southampton Leeds, partita valida per la 37a giornata di Premier League con inizio alle 19:00 ...