Premier League 2020 2021 | United fermato dal Fulham Leeds corsaro a Southampton

(Di martedì 18 maggio 2021) Il Manchester, ormai con la testa alla finale di Europacontro il Villareal, non va oltre l’1-1 interno contro ilnel trentasettesimo e penultimo turno della. All’Old Trafford i Red Devils, da tempo certi del secondo posto alle spalle del City campione, passano in vantaggio al 15? con un grandissimo gol di Edinson Cavani. MANCHESTER: GLI HIGHLIGHTS (VIDEO) Nel primo tempo losi rende pericoloso anche con Bruno Fernandes, ma prima dell’intervallo De Gea è chiamato a salvare su Carvalho. Nel secondo tempo succede poco ma è ancora De Gea a salvare i suoi prima di capitolare al 76? grazie al colpo di testa ravvicinato di Bryan. Nell’altro match delle 19 ...

MANCHESTER (REGNO UNITO) - I tifosi tornano a riempire gli spalti dell'Old Trafford ma il Manchester United viene fermato sull'1 - 1 dal già retrocesso Fulham . I Red Devils salgono a quota 71 punti ...