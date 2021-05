Premier League 2020 2021 | impresa Brighton in rimonta | Manchester City battuto 3-2

Leggi su sportface

(Di martedì 18 maggio 2021) Inaspettata e ininfluente sconfitta del, che esceper 3-2 dal campo delnel penultimo turno della. Con il pensiero già alla finale di Champions, gli uomini di Guardiola si fannore nel secondo tempo dopo aver giocato praticamente tutto il match in inferiorità numerica. Il, già salvo da diverse settimane, gioca senza pensieri e si toglie una grande soddisfazione. GLI HIGHLIGHTS (VIDEO) Sembra iniziare al meglio la partita del, che dopo due minuti è già in vantaggio con il gol di Gundogan. La partita però si complica subito dopo: arriva infatti la follia di Cancelo, espulso al 9? per un fallo dal ultimo uomo su Welbeck. ...