Premier League 2020 2021 | il Chelsea vince lo spareggio Champions | psicodramma Leicester

(Di martedì 18 maggio 2021) Ilbatte ilnelloper ladella penultima giornata die può festeggiare per il fatto di essere a un passo dal giocare ancora per un anno la competizione della quale è peraltro finalista. 2-1 firmato da Rudiger e Jorginho su rigore, a nulla serve nel finale la rete di Iheanacho. Se i londinesi possono sorridere e dovranno semplicementere nell’ultima giornata per il pass matematico, le Foxes rischiano seriamente di non chiudere tra le prime quattro dopo un’intera stagione ai vertici, un po’ come già accaduto lo scorso anno. La squadra di Rodgers, infatti, è ora quarta con tre punti di vantaggio sul Liverpool, che però ha una partita in meno. Se i Reds dovessero ...

Advertising

LUFC : ?? Premier League defender Gaetano Berardi! - SkySport : Roy Hodgson lascia il Crystal Palace e si ritira: termina la carriera da allenatore #SkySport #PremierLeague… - DiMarzio : Da #Kounde agli altri difensori: il #ManchesterUnited comincia il casting. E c’è anche un “italiano” - sportface2016 : #PremierLeague: il #Chelsea vince lo spareggio Champions, psicodramma #Leicester - calcioinglese : Il Chelsea batte il Leicester City, vola al terzo posto e rimette tutto in discussione: se domani il Liverpool vinc… -

Ultime Notizie dalla rete : Premier League

Sky Sport

La partita, ultima casalinga della stagione diper il Manchester, è finita 1 - 1. .Il Manchester City campione d'Inghilterra cade 3 - 2 contro il Brighton nella gara valida per la 37ª giornata dirimediando la sesta sconfitta in campionato . Gara subito in salita per la squadra di Guardiola, che si porta in vantaggio dopo due minuto con Gundogan ma al 10' resta in dieci per l'...Paul Pogba e Amad Diallo hanno manifestato il proprio sostegno a Gaza sventolando la bandiera palestinese al termine del match tra il Manchester United e il Fulham all'Old Trafford. Lo riferiscono i m ...Il 19 maggio 2021 é il giorno della finale di Coppa Italia, visibile su Rai Uno; SKY trasmetterà e le partite della 37° giornata di Premier League, Eleven Sports i playoff di Serie C ...