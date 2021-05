Premier, il Leeds passa sul campo del Southampton. Il Manchester United fa solo 1-1 col già retrocesso Fulham (Di martedì 18 maggio 2021) Sono terminate le prime due gare valide per la 37a giornata di Premier League, quella che prevedeva il ritorno (seppur limitato) del pubblico. Il Manchester United fa solo 1-1 in casa contro il già retrocesso Fulham e manca la possibilità di blindare definitivamente il secondo posto. Segna Cavani per i Red Devils, ma poi pareggia Bryan nella ripresa. Blitz del Leeds di Bielsa sul campo del Southampton: decidono le reti del solito Bamford e di Roberts, entrambe nella ripresa. Così il Leeds aggancia l’Everton in ottava posizione, a soli tre punti da Tottenham e West Ham, e scavalca l’Arsenal. Foto: Marca L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 18 maggio 2021) Sono terminate le prime due gare valide per la 37a giornata diLeague, quella che prevedeva il ritorno (seppur limitato) del pubblico. Ilfa1-1 in casa contro il giàe manca la possibilità di blindare definitivamente il secondo posto. Segna Cavani per i Red Devils, ma poi pareggia Bryan nella ripresa. Blitz deldi Bielsa suldel: decidono le reti del solito Bamford e di Roberts, entrambe nella ripresa. Così ilaggancia l’Everton in ottava posizione, a soli tre punti da Tottenham e West Ham, e scavalca l’Arsenal. Foto: Marca L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

