Premier, il City pensa alla finale di Champions. Rimontona Brighton, da 0-2 a 3-2 (Di martedì 18 maggio 2021) A Premier già vinta e con la finale di Champions League in vista, il Manchester City stacca la spina e perde inaspettatamente contro il Brighton. Citizens rimontati da 0-2 a 3-2: Gundogan al 2? e Foden a inizio ripresa portano agevolmente avanti l'undici di Guardiola nonostante l'espulsione di Cancelo (al 10?). Ma Trossard al 50? riapre la gara, poi arriva il pari di Webster, e la rete del clamoroso ko firmata Burn al 76?. Foto: Twitter Man City L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

