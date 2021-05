Prato | operai della Texprint provano a fermare il sindaco Biffoni | “Protestiamo da mesi | ci ascolti” Lui si rifiuta di parlare | tira dritto e scoppia la lite

(Di martedì 18 maggio 2021)in strada tra una delegazione di exstamperiaaccompagnati da alcuni sindacalisti del SiCobas e ildi, Matteo. I lavoratori, in presidio da oltre tredavanti alla stamperia per denunciare sfruttamento e precarie condizioni di sicurezza, hanno provato ailmentre si trovava in un bar insieme ad alcuni suoi collaboratori. La scena è stata filmata e pubblicata sui social del sindacato. “Abbiamo provato acon ildopo l’ennesimo l’intervento violentopolizia contro gliin sciopero alla. Non c’è stato modo” scrive il SiCobas. Come si ...

Advertising

Nazione_Prato : Cinque operai clandestini al lavoro C’è la maxi multa da 27.000 euro - iltirreno : Prato, caso Texprint: notificati 27 avvisi di chiusura indagini nei confronti dei sindacalisti Si Cobas e degli ope… - IlTirrenoPrato : Notificati 27 avvisi di chiusura indagini nei confronti dei sindacalisti Si Cobas e degli operai in sciopero da qua… - iris_versari : RT @JacobinItalia: A Prato è diffuso il «lavoro grigio», con operai assicurati 4 ore al giorno che ne lavorano 16, e non a caso è anche la… -

Ultime Notizie dalla rete : Prato operai

Il Fatto Quotidiano

"Abbiamo assunto già uno chef e un cameriere, oltre agliagricoli che si occupano della tenuta agricola - continua Fulvia Tissi - Puntiamo su una cucina di qualità e a km zero che valorizzi i ...... dopo essere stata risucchiata dall'orditoio dell'azienda tessile della provincia dinella ...sollevarsi quando la macchina era ferma e abbassarsi quando era in movimento per proteggere gliConfermati i dubbi sulla mancanza del dispositivo di sicurezza sul macchinario simile a quello in cui ha perso la vita Luana ...PRATO. Non ci sarebbe stata la fotocellula di sicurezza necessaria a far fermare il funzionamento del macchinario in caso di situazioni di pericolo per chi ci lavorava: questo il dettaglio che è emers ...