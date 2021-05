Prato, due cinesi prendevano a cinghiate gli operai africani: arrestati per sfruttamento del lavoro nero (Di martedì 18 maggio 2021) Due cittadini cinesi arrestati per sfruttamento lavorativo ed evasione fiscale; denunciati per concorso nel reato due amministratori di un’azienda committente del fiorentino e sequestrati beni per ingenti importi: è il bilancio di un’operazione del Nucleo di Polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Prato nel settore del contrasto al sommerso di lavoro. Le indagini, coordinate dalla Procura di Prato, sono scaturite dalla denuncia presentata alle Fiamme Gialle, tramite la Camera del lavoro della Cgil, da tre uomini africani che lamentavano le condizioni di degrado e di sfruttamento in cui erano costretti quali operai di una pelletteria di Poggio a Caiano. A Prato lo ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 18 maggio 2021) Due cittadiniperlavorativo ed evasione fiscale; denunciati per concorso nel reato due amministratori di un’azienda committente del fiorentino e sequestrati beni per ingenti importi: è il bilancio di un’operazione del Nucleo di Polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza dinel settore del contrasto al sommerso di. Le indagini, coordinate dalla Procura di, sono scaturite dalla denuncia presentata alle Fiamme Gialle, tramite la Camera deldella Cgil, da tre uominiche lamentavano le condizioni di degrado e diin cui erano costretti qualidi una pelletteria di Poggio a Caiano. Alo ...

