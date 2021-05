Pozzuoli | da giugno a settembre torna la Ztl nei giorni festivi e prefestivi nelle aree dei laghi d’Averno e di Lucrino

Leggi su ildenaro

(Di martedì 18 maggio 2021) A partire dal primoe per tutti i fine settimana, ie i preinfrasettimanali dei mesi dain via sperimentale e temporanea la “Zona a traffico limitato dei”, che renderà pedonale per alcune ore della mattina la passeggiata lungo il lago. Lo ha stabilito con apposita ordinanza il sindaco diVincenzo Figliolia, riproponendo un provvedimento già adottato nel 2018 con l’obiettivo di salvaguardare e valorizzare il patrimonio ambientale e culturale di uno dei luoghi più rappresentativi della città flegrea. In particolare, dalle ore 8 alle ore 11 di tutti i sabati e le domeniche, nonché dei ...