Potenza, va al pronto soccorso e tenta di abusare della donna che lo sta visitando: arrestato 35enne (Di martedì 18 maggio 2021) Accusato di violenza sessuale ai danni di una donna che faceva parte dell'equipe medica che lo stava visitando al pronto soccorso dell'ospedale San Carlo di Potenza, violenza, minaccia e resistenza a ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di martedì 18 maggio 2021) Accusato di violenza sessuale ai danni di unache faceva parte dell'equipe medica che lo stavaaldell'ospedale San Carlo di, violenza, minaccia e resistenza a ...

Violenza sessuale al pronto soccorso di Potenza, arrestato. Un 35enne fermato in flagranza di reato dai Carabinieri

Potenza, va al pronto soccorso e tenta di abusare della donna che lo sta visitando: arrestato 35enne

VIOLENZA SESSUALE, VIOLENZA, MINACCIA E RESISTENZA A PUBBLICO UFFICIALE AL PRONTO SOCCORSO DELL'OSPEDALE SAN CARLO DI POTENZA, ARRESTATO 35ENNE