Porno, gli italiani sono i più grandi consumatori da smartphone (Di martedì 18 maggio 2021) Preferisci guardare i Porno dal tuo smartphone oppure scegli il computer o il tablet? Secondo un report "tecnologico" di Pornhub, gli italiani sono i più grandi consumatori di Porno dallo smarthone (non dispositivi mobili in generale). Si sarebbe potuto pensare che la pandemia e i lockdown avrebbero incrementato l'utilizzo di pc e tablet per navigare nel mondo dell'intrattenimento per adulti, e invece è successo proprio il contrario. Gli analisti di Pornhub (per conto di Forbes!) hanno indagato tra le abitudini dei suoi utenti nell'ultimo anno. Considerando che circa 130 milioni di persone visitano Pornhub ogni giorno, l'analisi di questi miliardi di visite e visualizzazioni di pagina fornisce un esempio rappresentativo di quale tipo di video viene preferito nel ...

