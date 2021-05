Pon scuola, adeguamento spazi e aule Covid: proroga al 30 settembre. Avviso (Di martedì 18 maggio 2021) Sono stati prorogati al 30 settembre 2021 i termini per la rendicontazione dei progetti volti all'adeguamento di spazi e aule per Covid 19. La finalità è di realizzare piccoli interventi di adattamento e di adeguamento degli spazi e degli ambienti scolastici e delle aule didattiche degli edifici pubblici adibiti ad uso didattico censiti nell’Anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto, per definire misure precauzionali finalizzate al contenimento del rischio di contagio da Covid-19 L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 18 maggio 2021) Sono statiti al 302021 i termini per la rendicontazione dei progetti volti all'diper19. La finalità è di realizzare piccoli interventi di adattamento e dideglie degli ambienti scolastici e delledidattiche degli edifici pubblici adibiti ad uso didattico censiti nell’Anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto, per definire misure precauzionali finalizzate al contenimento del rischio di contagio da-19 L'articolo .

Advertising

periodicodaily : MIUR: scadenze candidature PON piano scuola estate #Miur #Pon - Jastcam : Mentre tutti osteggiano questo Piano Estate per la Scuola, io sono quasi tentato di presentare un progetto di PON p… - ProDocente : Scuola d’estate, 100mila euro per oltre 600 iscritti. Come candidarsi all’avviso Pon [VIDEO Ministero] - orizzontescuola : Scuola d’estate, 100mila euro per oltre 600 iscritti. Come candidarsi all’avviso Pon [VIDEO Ministero] - ProDocente : Piano scuola estate, scadenza candidature avviso Pon 21 maggio -