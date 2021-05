Pomezia: ok alla proroga per l’occupazione di suolo pubblico gratuita. Ecco fino a quando (Di martedì 18 maggio 2021) Sono stati prorogati i termini relativi all’occupazione di suolo pubblico gratuita a sostegno delle attività commerciali duramente colpite dall’emergenza Coronavirus. Il provvedimento Come già deliberato lo scorso anno, il provvedimento, in ottemperanza del Decreto legge 22 marzo 2021, prevede di concedere l’utilizzo di tutte le aree disponibili in corrispondenza/prossimità dei locali delle attività di pubblico esercizio, o altre aree disponibili, compresi i parcheggi, al fine di destinarle alle occupazioni con tavolini, sedie, dehors e arredi mobili in genere. l’occupazione di suolo pubblico sarà gratuita fino al 31 dicembre 2021. Anche per quest’anno la procedura sarà semplificata: basterà inviare ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 18 maggio 2021) Sono statiti i termini relativi aldia sostegno delle attività commerciali duramente colpite dall’emergenza Coronavirus. Il provvedimento Come già deliberato lo scorso anno, il provvedimento, in ottemperanza del Decreto legge 22 marzo 2021, prevede di concedere l’utilizzo di tutte le aree disponibili in corrispondenza/prossimità dei locali delle attività diesercizio, o altre aree disponibili, compresi i parcheggi, al fine di destinarle alle occupazioni con tavolini, sedie, dehors e arredi mobili in genere.disaràal 31 dicembre 2021. Anche per quest’anno la procedura sarà semplificata: basterà inviare ...

