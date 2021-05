Polo del ‘900 | piazzetta Antonicelli diventa pedonale

Leggi su nuovasocieta

(Di martedì 18 maggio 2021) Sarà restada fine maggio e fino al 31 ottobre la, di fronte aldele ai Palazzi Juvarriani. La Giunta comunale ha approvato questa mattina la pedonalizzazione a titolo sperimentale dell’area, giudicata particolarmente adatta per ospitare un vasto programma di iniziative culturali, soprattutto estive, che coinvolgano i cittadini in un luogo ampio e sicuro. La pedonalizzazione sarà promossa con un lancio simbolico il 2 giugno in occasione della Festa della Repubblica. “Con questo intervento – spiegano le assessore comunali alla Cultura e ai Trasporti, Francesca Leon e Maria Lapietra – l’amministrazione vuole ribadire l’importanza di dare spazio ai cittadini e alle cittadine, soprattutto in vista dell’estate e con l’emergenza sanitaria ancora in corso, in modo ...