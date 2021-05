Politica: Di Battista, 'non escludo un mio partito ma non ci sto ragionando concretamente' (Di martedì 18 maggio 2021) Roma, 18 mag (Adnkronos) - Un partito di Alessandro Di Battista? "Il pensiero esiste, ma in questo momento non ne ho ragionato in maniera concreta. Non lo escludo, ma neanche lo affermo". Lo ha detto Alessandro Di Battista a CartaBianca. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 18 maggio 2021) Roma, 18 mag (Adnkronos) - Undi Alessandro Di? "Il pensiero esiste, ma in questo momento non ne ho ragionato in maniera concreta. Non lo, ma neanche lo affermo". Lo ha detto Alessandro Dia CartaBianca.

