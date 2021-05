Pol-tech Sfida digitale e politica geo-industriale italiana

(Di martedì 18 maggio 2021) Dal 5G ai microchip, l’universoe le innovazioni tecnologiche sono il terreno su cui si gioca la competizione tra potenze globali. Quale può essere il ruolo dell’Italia? Quale il suo destino? Quale la sua collocazione geo? Ne parleremo giovedì 20 maggio alle ore 18 a “POL-. Lae laGeo-dell’Italia. Ospite d’onore Anna Ascani, sottosegretario al ministero dello Sviluppo economico. Ne parleremo con Rebecca Arcesati, analista del Merics, Massimiliano Panarari, sociologo della comunicazione all’Università Mercatorum Roma e rappresentanti delle imprese tecnologiche. In diretta su Formiche.net e sulla nostra pagina Facebook

