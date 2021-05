PNRR | quali sono le riforme prioritarie per gli italiani?

(Di martedì 18 maggio 2021) (Teleborsa) – Lavoro, istruzione, giustizia, fisco. Gliindicano con chiarezza i temi che ritengono prioritari per lestrutturali che l’Europa ci chiede come condizione per erogare le risorse destinate agli investimenti indicati nel Piano di ripresa e resilienza, ma sidividono sulla capacità del governo di realizzarle. È quanto emerge da un sondaggio condotto nell’ambito dell’Osservatorio Legacoop, ideato e realizzato dall’AreaStudi dell’associazione insieme con il partner di ricerca IPSOS. Alla domanda se il Governo sarà in grado di attuare ledi cui si discute da anni, il 53% degli intervistati ha risposto di sì (47% probabilmente sì, 6% sicuramente sì), mentre il 47% ha risposto di no (il 40% probabilmente no, il 7% sicuramente no). Tra chi nutre più fiducia nelle capacità del Governo i cittadini delle isole ...

CottarelliCPI : Il 40% del PNRR andrà al Mezzogiorno, una quota molto maggiore di quella del Sud su popolazione (34%) e Pil (22%).… - Ventiblog_ : Quali sono le principali misure adottate dal PNRR in materia di cultura? Ci spiega tutto @vestirsimale_ ?? - giap87625642 : RT @DomaniGiornale: I mafiosi si sono arricchiti con i soldi di tutti i contribuenti italiani che pagano le tasse, una parte delle quali ha… - romi_andrio : RT @DomaniGiornale: I mafiosi si sono arricchiti con i soldi di tutti i contribuenti italiani che pagano le tasse, una parte delle quali ha… - C_DeVincenti : RT @MeritaSocial: Ministro Roberto Cingolani - @MiTE_IT: 'Ci vuole coraggio perché abbiamo emergenze epocali sulle quali non c'è compromess…

Teleborsa

"Ilè un piano di riforme" " afferma Mauro Lusetti , presidente di Legacoop " "e per l'UE le riforme sono la condizione cruciale e ognuna di esse riguarda un nodo irrisolto del paese. Il ...... per molti deinon è stato possibile accedere alle misure di sostegno predisposte dallo Stato"... In questo senso "vanno richiamate le indicazioni contenute nelrelative all'identificazione di ...(Teleborsa) - Lavoro, istruzione, giustizia, fisco. Gli italiani indicano con chiarezza i temi che ritengono prioritari per le riforme strutturali che l’Europa ci chiede come condizione per erogare le ...Ma quando dice che questo governo non può fare le riforme la faccenda non diventa seria e magari preoccupante per la fatidica unità nazionale? E’ ovvio che Draghi non è contento delle esternazioni di ...