Pm Contro Imputato. Quella Strana Sfida Elettorale Napoletana (Di martedì 18 maggio 2021) In attesa che Pd e 5s trovino un candidato, Bassolino e Maresca scaldano i motori. Assolto per 19 volte su 19 il primo, ufficioso aspirante sindaco in toga il secondo In attesa che Pd e Movimento 5 Stelle trovino la quadra sul candidato a Napoli, Antonio Bassolino e Catello Maresca scaldano i motori. Il primo è ufficialmente in campo da mesi per conto proprio, il secondo, da altrettanto tempo, è il nome ufficioso e mai smentito su cui punta il centrodestra. Due volte a Palazzo San Giacomo e due volte governatore della Campania, Bassolino. Pm anticamorra di lungo corso, attuale sostituto procuratore generale a Napoli e scrittore, Maresca. Imputato per diciannove volte e per diciannove volte assolto, l'ex sindaco. Persecutore di mafiosi del calibro di Michele Zagaria, il magistrato. Insomma, messa così, la competizione partenopea, al momento, si presenta come ...

