Playoff Monza-Cittadella: probabili formazioni e in tv (Di martedì 18 maggio 2021) Giovedì 20 maggio si giocherà la sfida di ritorno Monza-Cittadella valida per le semifinali di Playoff di Serie B. Il match si giocherà in territorio lombardo al Brianteo alle ore 20.45. Il Monza dopo la sconfitta per 3-0 contro il Cittadella all’ andata dovrà tentare l’impossibile per la salvezza sebbene la squadra destinata alla finale pare già scontata Playoff Monza-Cittadella: come si presentano le due squadre? La squadra di casa è ormai fuori, viste le pesanti sconfitte contro il Brescia e contro il Cittadella nella sfida di andata. Dovrà tentare l’impossibile per cercare di salvarsi. Nella partita di andata infatti un super Cittadella annienta il Monza e vede la finale. Il 3-0 del ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 18 maggio 2021) Giovedì 20 maggio si giocherà la sfida di ritornovalida per le semifinali didi Serie B. Il match si giocherà in territorio lombardo al Brianteo alle ore 20.45. Ildopo la sconfitta per 3-0 contro ilall’ andata dovrà tentare l’impossibile per la salvezza sebbene la squadra destinata alla finale pare già scontata: come si presentano le due squadre? La squadra di casa è ormai fuori, viste le pesanti sconfitte contro il Brescia e contro ilnella sfida di andata. Dovrà tentare l’impossibile per cercare di salvarsi. Nella partita di andata infatti un superannienta ile vede la finale. Il 3-0 del ...

Advertising

Lega_B : Giudice sportivo: Adorni e Branca saltano il ritorno col Monza. I provvedimenti disciplinari a margine delle gare d… - partenopeppe : RT @DiMarzio: #Monza, il messaggio voluto da #Galliani in vista della semifinale di ritorno dei playoff contro il #Cittadella #SerieB http… - DiMarzio : #Monza, il messaggio voluto da #Galliani in vista della semifinale di ritorno dei playoff contro il #Cittadella… - infoitsport : Il Cittadella mette una serie ipoteca sulla finale playoff: 3-0 al Monza. Le aperture dei quodiani - TuttoRegia : #SerieB, semifinali playoff: #Cittadella a valanga sul #Monza, al #Venezia basta Forte per superare il #Lecce. Giov… -