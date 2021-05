Playoff di Serie B | si avvicina Lecce – Venezia

(Di martedì 18 maggio 2021) Ieri sera lunedì 17 maggio, si è giocata la partita d’andata delle semifinali deidiB, tra. Le squadre che si sono sfidate allo stadio Penzo hanno lottato fino alla fine ma poi la vittoria l’hanno incassata i veneti di Zanetti. Il ritorno è vicino. Si giocherà di nuovo giovedì 20 maggio alle 18.30 allo stadio Via del Mare. Il match verrà trasmesso in diretta sui canali DAZN. Chi avrà la meglio tra le due squadre?1-0: a segno Forte Come si presentanoal ritorno deidiB? Sicuramente a questa partita di ritorno ilguidato da mister Zanetti si presenta un po’ più avvantaggiato rispetto al...

Risultato: il Cittadella, ora, ha un piede e mezzo nella finale. Sarebbe la seconda in tre anni, alla quinta post - season di fila.L'AIA ha reso noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti e dei IV Ufficiali che dirigeranno le gare valide per il secondo turno deidiC , 2020/21.Sono 2 i calciatori squalificati dal Giudice sportivo dopo l’andata delle semifinali dei playoff della Serie BKT. Adorni e Branca, entrambi.La partita Monza - Cittadella del 20 maggio 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la semifinale di ritorno dei play-off di S ...