Pistocchi: “Gasperini è juventino, farà di tutto per vincere contro il Milan” (Di martedì 18 maggio 2021) Maurizio Pistocchi ha fatto un'analisi sul finale di stagione di Milan, Juventus e Napoli, alle prese con la qualificazione in Champions Leggi su pianetamilan (Di martedì 18 maggio 2021) Maurizioha fatto un'analisi sul finale di stagione di, Juventus e Napoli, alle prese con la qualificazione in Champions

Advertising

PianetaMilan : - Yattaran : RT @SCUtweet: Pistocchi?? —#Gasperini viene dalle giovanili #Juventus, è sempre stato juventino e farà di tutto per fare un favore alla sua… - SCUtweet : Pistocchi?? —#Gasperini viene dalle giovanili #Juventus, è sempre stato juventino e farà di tutto per fare un favor… - sportface2016 : #AtalantaMilan, #Pistocchi è sicuro: '#Gasperini farà di tutto per fare un favore alla sua #Juventus' - Rocha496 : @ArjenPistocchi Come sempre le analisi di #Pistocchi sono farcite di CAZZATE. Asserisce che Gasperini juventino d… -