Pista ciclopedonale Benevento-Vitulano: iniziati i lavori della Provincia (Di martedì 18 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Sono cominciati oggi i lavori per il ripristino della percorribilità e per la messa in sicurezza della Pista ciclopedonale “Paesaggi Sanniti” da Benevento alla dismessa Stazione Ferroviaria di Vitulano. Lo comunica il Presidente della Provincia Antonio Di Maria. L’intervento consisterà principalmente nella risagomatura della Pista nei tratti sconnessi, nel consolidamento statico di un ponticello, nella rimozione del cordolo centrale in tufo, nello sfalcio delle erbe, nella pulizia dei cordoli, nell’apposizione della segnaletica stradale e nella sistemazione delle staccionate in legno lungo la ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 18 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Sono cominciati oggi iper il ripristinopercorribilità e per la messa in sicurezza“Paesaggi Sanniti” daalla dismessa Stazione Ferroviaria di. Lo comunica il PresidenteAntonio Di Maria. L’intervento consisterà principalmente nella risagomaturanei tratti sconnessi, nel consolidamento statico di un ponticello, nella rimozione del cordolo centrale in tufo, nello sfalcio delle erbe, nella pulizia dei cordoli, nell’apposizionesegnaletica stradale e nella sistemazione delle staccionate in legno lungo la ...

Advertising

anteprima24 : ** Pista ciclopedonale Benevento-Vitulano: iniziati i lavori della Provincia ** - tribuna_treviso : L’amore per la linea ferroviaria dismessa e poi diventata una pista ciclabile nel verde porta a donare alberi da pi… - ProvinciaTrento : ??????? #Campotrentino #Roncafort, ciclabile chiusa ?? La pista ciclopedonale provinciale Valle d’Adige rimarrà chius… - AgenziaOpinione : PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * PISTA CICLOPEDONALE: « RIMARRÀ CHIUSA PER LAVORI FINO A VENERDÌ 21 MAGGIO, NEL TRATTO C… - ortonanotizie : L'amministrazione chiede un incontro con la Regione e maggiori fondi per il completamento della pista bike to coast… -