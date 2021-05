Pirlo: “Pensiamo solo alla finale. Vogliamo alzare il trofeo. Bonucci non gioca (Di martedì 18 maggio 2021) Il tecnico della Juventus, Andrea Pirlo, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della finale di Coppa Italia contro l’Atalanta. Queste le sue parole: “Pensiamo a domani, c’è un trofeo da alzare, al resto penseremo da giovedì. Ci siamo guadagnati una finale sul campo, ora abbiamo grande voglia di portare a casa questo trofeo”. Bonucci giocherà? “Non giocherà perché ha avuto un problema al ginocchio, non sarà a disposizione. Ha avuto una distorsione, non ci sarà”. Il campionato influirà? “L’aspetto mentale non cambierà, Pensiamo solo alla finale. Quel che è successo è passato, fino a domani sera dovremo pensare solo a portare a casa il ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 18 maggio 2021) Il tecnico della Juventus, Andrea, ha parlato in conferenza stampavigilia delladi Coppa Italia contro l’Atalanta. Queste le sue parole: “a domani, c’è unda, al resto penseremo da giovedì. Ci siamo guadagnati unasul campo, ora abbiamo grande voglia di portare a casa questo”.giocherà? “Non giocherà perché ha avuto un problema al ginocchio, non sarà a disposizione. Ha avuto una distorsione, non ci sarà”. Il campionato influirà? “L’aspetto mentale non cambierà,. Quel che è successo è passato, fino a domani sera dovremo pensarea portare a casa il ...

