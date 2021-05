Pioggia e maltempo persistenti | precipitazioni per tre giorni di fila su tutta Italia

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Pioggia maltempo

Adnkronos

Nonostante la primavera inoltrata lanon sembra dar tregua all'Italia. Il bel tempo cerca in tutti i modi di conquistare il Paese, ma non è abbastanza forte da impedire numerose incursioni instabili. Il team del sito www.iLMeteo.Annullato per, infine, il meeting in programma a La Spezia per domenica. ) [2] => Array ( [... La sfida, sospesa persul risultato di 3 - 2, ha fatto registrare le vittorie biancorosse ...Nonostante la primavera inoltrata la pioggia non sembra dar tregua all'Italia. Il bel tempo cerca in tutti i modi di conquistare il Paese, ma non è abbastanza forte da impedire numerose incursioni ins ...METEO ESTATE - Ultimi dettagli e novità per l'avvio della stagione calda, ecco le ultimissime proiezioni sull'andamento del trimestre estivo ...