Piano scuola estate, ripartizione risorse per alunni con i fondi del decreto sostegni (Di martedì 18 maggio 2021) Il Ministero dell’Istruzione, con la nota n.1653 del 14 maggio, a firma del dirigente Jacopo Greco, dà ulteriori indicazioni alle scuole in merito al Piano scuola d’estate. Nella pagina dedicata al Piano, tuttavia, in merito ai 150 milioni derivanti dal decreto sostegni, si evince un file dedicato il riparto delle risorse in base agli alunni. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 18 maggio 2021) Il Ministero dell’Istruzione, con la nota n.1653 del 14 maggio, a firma del dirigente Jacopo Greco, dà ulteriori indicazioni alle scuole in merito ald’. Nella pagina dedicata al, tuttavia, in merito ai 150 milioni derivanti dal, si evince un file dedicato il riparto dellein base agli. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Piano scuola estate, ripartizione risorse per alunni con i fondi del decreto sostegni - TgrRai : RT @TgrRaiTrentino: Esami di #maturità, la Provincia di Trento è al lavoro per un piano che rimoduli la parte finale dell'anno scolastico.… - Jastcam : Mentre tutti osteggiano questo Piano Estate per la Scuola, io sono quasi tentato di presentare un progetto di PON p… - IsaInghirami : RT @IsaInghirami: @paulolden1 @CottarelliCPI Il 14 giugno si riuniscono le commissioni di maturità, il 16 cominciano le prove. Fino a metà… - inews__24 : ???'Recuperare il tempo perso con due settimane in più di lezione' ???Ai microfoni di INews24 @CottarelliCPI apre al… -