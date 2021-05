Pescara | bambino di due anni muore nella piscina di famiglia

Leggi su ck12

(Di martedì 18 maggio 2021) a Città di Sant’Angelo. I genitori indagati come atto dovuto Getty ImagesTragedia a Città di Sant’Angelo, in provincia di. Undi dueè morto annegatodella villetta di. Il fatto è avvenuto alle ore 20 circa di ieri quando in casa c’era la mamma e l’altra figlia. La donna aveva notato l’assenza del piccolo e aveva cominciato a cercarlo. Laè a schiera e si è recata fuori quando ha visto il figlio in acqua. Purtroppo non per lui c’è non c’era nulla da fare. Sono stati subito chiamati i sanitari del 118 e sono accorsi anche i nonni che vivonovilletta ma ogni tentativo di rianimarlo è stato inutile. Indagano ora i carabinieri di Montesilvano che come atto dovuto hanno iscritto nel ...