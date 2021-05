Pescara | bambino di 2 anni annega nella piscina di casa

Leggi su tpi

(Di martedì 18 maggio 2021) Tragedia adi 2didi 2didopo essere sfuggito al controllo dei genitori: è una vera e propria tragedia quella avvenuta in provincia diserata di lunedì 17 maggio. Secondo quanto ricostruito, ilera nel giardino di, una villetta situata nel comune di Città Sant’Angelo, quando è sfuggito al controllo della mamma, che in quel momento si trovava nell’abitazione insieme all’altra figlioletta. Non vedendo più il piccolo, la donna si è messa sulle sue tracce e, poco dopo, lo ha trovato ...