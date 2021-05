(Di martedì 18 maggio 2021)tra due auto in provincia dioggi pomeriggio. Tragico incidente questo pomeriggio, in provincia di. Due auto si sono scontrate frontalmente. Una bimba di soli 4Brugnami, ha perso la vita: nonostante l’imminente arrivo dei soccorsi del 118 per la piccola non c’è stato nulla da fare. Mentre la L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

zazoomblog : Perugia scontro frontale “C’è una bambina sull’asfalto”. La bambina era Priscilla quattro anni - #Perugia #scontro… - anteprima24 : ** Fatale scontro tra auto in #Umbria, perde la vita una bambina di 5 anni ** - TgrRai : #Corciano (#Perugia), scontro frontale: muore una bambina di 5 anni, gravissima la mamma. A Bolgheri (#Livorno) si… - UnioneSarda : Scontro frontale fra due auto a #Perugia, muore una bimba di 5 anni - blogsicilia : #perugia #17maggio Scontro frontale tra due auto, morta una bambina, grave la madre - -

Ultime Notizie dalla rete : Perugia scontro

Nonostante i soccorsi del 118 e dei vigili del fuoco la bambina è morta subito dopo lo. La madre è stata ricoverata in gravi condizioni all'ospedale dimentre meno gravi sono ...Nonostante i soccorsi del 118 e dei vigili del fuoco la bambina è morta subito dopo lo. La madre è stata ricoverata in gravi condizioni all' ospedale dimentre meno gravi sono ...Corciano (Pg) – Tragico incidente nella serata di ieri a Corciano, in provincia di Perugia. Uno scontro fatale tra due auto, una Fiat Punto e una Skoda Fabia, lungo la provinciale 172, tra Capocavallo ...CASERTA – Una bambina di 5 anni, Priscilla, è morta in un incidente stradale che, nella serata di ieri, ha coinvolto due auto nel comune di Corciano, tra Migiana e Mantignana, in provincia di Perugia.