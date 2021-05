Perde il controllo della moto e si schianta contro il guardrail: morto un ragazzo (Di martedì 18 maggio 2021) Secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, come riferisce la redazione di Salerno Today , Ragosta viaggiava in sella alla sua moto, una Honda Sh 300 , quando, per cause da accertare, ha ... Leggi su yeslife (Di martedì 18 maggio 2021) Secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, come riferisce la redazione di Salerno Today , Ragosta viaggiava in sella alla sua, una Honda Sh 300 , quando, per cause da accertare, ha ...

Advertising

Chiara98147500 : RT @Lunetta_abyss: Rosina con la cartelletta in mano. Ho vibes da Tommaso perde il controllo dell' intervista. #tzvip #zengavo https://t.c… - jessica_zorzina : RT @Lunetta_abyss: Rosina con la cartelletta in mano. Ho vibes da Tommaso perde il controllo dell' intervista. #tzvip #zengavo https://t.c… - liarafffy : RT @Lunetta_abyss: Rosina con la cartelletta in mano. Ho vibes da Tommaso perde il controllo dell' intervista. #tzvip #zengavo https://t.c… - andrea14021964 : RT @Lunetta_abyss: Rosina con la cartelletta in mano. Ho vibes da Tommaso perde il controllo dell' intervista. #tzvip #zengavo https://t.c… - IFrangioni : RT @Lunetta_abyss: Rosina con la cartelletta in mano. Ho vibes da Tommaso perde il controllo dell' intervista. #tzvip #zengavo https://t.c… -