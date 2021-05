"Perché terranno Draghi fino al 2023". Indiscreto-Peter Gomez: Italia travolta, lo scenario peggiore | Video (Di martedì 18 maggio 2021) Enrico Letta ha detto che il governo Draghi durerà fino al 2023. Il motivo è la "serietà istituzionale" del Pd di fronte agli sfascia-maggioranze della Lega? Tutte balle. Peter Gomez, direttore del Fattoquotidiano.it non lo può dire così brutalmente, ma la sostanza è chiara: se davvero al Nazareno giureranno fiducia al premier fino a fine legislatura, sarà solo per un semplice, e scopertissimo, calcolo politico di bottega (neanche troppo oscura), "Pd e Movimento 5 Stelle - sottolinea Gomez in collegamento con Myrta Merlino a L'aria che tira su La7 - sanno che se si va al voto velocemente hanno un'altissima probabilità di prendere una scoppola clamorosa". Non è un caso che Giorgia Meloni, nelle ultime ore, abbia ricordato come la sua ambizione sia quella di andare a ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 18 maggio 2021) Enrico Letta ha detto che il governodureràal. Il motivo è la "serietà istituzionale" del Pd di fronte agli sfascia-maggioranze della Lega? Tutte balle., direttore del Fattoquotidiano.it non lo può dire così brutalmente, ma la sostanza è chiara: se davvero al Nazareno giureranno fiducia al premiera fine legislatura, sarà solo per un semplice, e scopertissimo, calcolo politico di bottega (neanche troppo oscura), "Pd e Movimento 5 Stelle - sottolineain collegamento con Myrta Merlino a L'aria che tira su La7 - sanno che se si va al voto velocemente hanno un'altissima probabilità di prendere una scoppola clamorosa". Non è un caso che Giorgia Meloni, nelle ultime ore, abbia ricordato come la sua ambizione sia quella di andare a ...

L'aria che tira, Peter Gomez: "Perché Pd e M5s terranno Draghi fino al 2023". Italia travolta, lo scenario peggiore