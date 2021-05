Perché Loving con la sua storia incredibile e vera è il film da guardare stasera in tv (Di martedì 18 maggio 2021) Un uomo e una donna. Lui bianco (quasi albino), lei nera. Nell’America degli Anni 50, possono sposarsi. Ma non vivere sotto lo stesso tetto, dice la legge della Virginia, il loro Paese. Loving è la loro storia: una storia vera, incredibili e bellissima. Con due super protagonisti: Ruth Negga (da nomination all’Oscar) e Joel Edgerton. Fatevi un regalo. stasera in tv, guardate Loving di Jeff Nichols, su Rai 5 (canale 23) alle 21.15. Non ci sono star strafamose. Ma due dei più talentuosi attori della new new Hollywood. Ruth Negga e Joel Edgerton. Soprattutto c’è la storia del film. Che è vera. Verissima. incredibile come le storie vere che dici “sembra un film”… Ruth Negga e Joel Edgerton sono Midred e ... Leggi su amica (Di martedì 18 maggio 2021) Un uomo e una donna. Lui bianco (quasi albino), lei nera. Nell’America degli Anni 50, possono sposarsi. Ma non vivere sotto lo stesso tetto, dice la legge della Virginia, il loro Paese.è la loro: una, incredibili e bellissima. Con due super protagonisti: Ruth Negga (da nomination all’Oscar) e Joel Edgerton. Fatevi un regalo.in tv, guardatedi Jeff Nichols, su Rai 5 (canale 23) alle 21.15. Non ci sono star strafamose. Ma due dei più talentuosi attori della new new Hollywood. Ruth Negga e Joel Edgerton. Soprattutto c’è ladel. Che è. Verissima.come le storie vere che dici “sembra un”… Ruth Negga e Joel Edgerton sono Midred e ...

