Perché Greta Thunberg è contro la politica agricola dell'Unione europea (Di martedì 18 maggio 2021) L'attivista svedese Greta Thunberg e i membri della campagna #WithdrawTheCap, hanno avuto un colloquio online il commissario europeo per il clima e per il Green deal europeo, Frans Timmermans, per chiedergli di bloccare il rinnovo della politica agricola comune (Pac, Cap in inglese). Secondo gli attivisti e altri gruppi ambientalisti, la Pac rischia di minare gli obiettivi ecologici del Green deal europeo. Tuttavia Timmersman ha detto di non avere il sostegno politico necessario per sospenderla. La Pac è un enorme programma di sussidi, pari ad oltre un terzo dell'intero bilancio dell'Unione europea, che sovvenziona soprattutto l'agricoltura intensiva e l'allevamento industriale. Sebbene nell'accordo raggiunto per riformare la politica siano state introdotte alcune ...

