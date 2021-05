Percassi | “Alzare la Coppa Italia avrebbe un valore simbolico Super Lega? Idea da archiviare”

Leggi su alfredopedulla

(Di martedì 18 maggio 2021) In un’intervista a La Gazzetta dello Sport, Antonioha parlato della sfida di domani, la finale dicontro la Juve: “Un trofeo è un premio soprattutto per i tifosi, tanto più dopo un anno in cui è stato impossibile soddisfarli anche con la loro completa presenza: poterloha un, soprattutto per una squadra “provinciale” come siamo noi. Ma già il tornare in finale dopo due anni, e contro la Juve, ha un significato preciso: vuol dire che stiamo lavorando bene. La frase di Agnelli in? Lì per lì ci rimasi male, ma telefonò subito a me e a Luca (il figlio, ad dell’Atalanta) e ci spiegò di essere stato frainteso: per me l’argomento è chiuso già da quel chiarimento”. Sulla: ...