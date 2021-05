Pensioni | scivolo 5 anni già per i nati 1959? Si | ma addio flessibilità

Leggi su ultimora.news

(Di martedì 18 maggio 2021) Su diversi siti e media si legge che è in dirittura di arrivo lodi 5. Un colpo di scena in materia previdenziale o una riforma in anticipo? Ciò che si legge un po' ovunque non è una falsa informazione, perché è la verità, ma non si tratta di una riforma delleo di un anticipo rispetto alle regole tradizionali. Il governo sta effettivamente pensando di inserire l'uscita a 62o con 37,10di contribuzione versata, anche per lavoratori di aziende più piccole di quelle con almeno 250 dipendenti. Si tratta di un potenziamento del contratto di espansione già oggi in vigore e potenziato già una volta rispetto alla sua origine che prevedeva tale possibilità solo nelle aziende con almeno 1.000 dipendenti. Ma si tratta di una misura che inevitabilmente è circoscritta e non ...