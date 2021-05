Pe, proteggere meglio eventi sportivi da streaming illegale (Di martedì 18 maggio 2021) BRUXELLES - "Circa l'80% dei contratti di trasmissione in esclusiva di eventi sportivi colpito da streaming illegale" : lo ha detto l'europarlamentare bulgaro del Gruppo Ecr, Angel Dzhambazki , nel ... Leggi su gazzettadelsud (Di martedì 18 maggio 2021) BRUXELLES - "Circa l'80% dei contratti di trasmissione in esclusiva dicolpito da" : lo ha detto l'europarlamentare bulgaro del Gruppo Ecr, Angel Dzhambazki , nel ...

Advertising

fflorio65 : RT @CiscoItalia: Scopri di più su #ZeroTrust e come puoi proteggere al meglio gli accessi alle applicazioni e all'ambiente aziendale da par… - RadioSpada : @smn6400 @fabius10scudi @DramaticRothko se così fosse, sarebbe stato più che sufficiente il parto in anonimato. al… - Manu86502747 : @amicadimaria Si anche io son d accordo con te.. magari c e qualcosa che non può dire ma non credo gli impediscono… - CiscoItalia : Scopri di più su #ZeroTrust e come puoi proteggere al meglio gli accessi alle applicazioni e all'ambiente aziendale… - finchelvs : RT @94softrry: ?? @finchelvs tanti auguri piccola saretta, sei specialissima, grazie di esserci sempre stata per me, sei da proteggere dav… -