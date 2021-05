Pe, proteggere meglio eventi sportivi da streaming illegale (Di martedì 18 maggio 2021) BRUXELLES - "Circa l'80% dei contratti di trasmissione in esclusiva di eventi sportivi è colpito da streaming illegale" : lo ha detto l'europarlamentare bulgaro del Gruppo Ecr, Angel Dzhambazki , nel ... Leggi su leggo (Di martedì 18 maggio 2021) BRUXELLES - "Circa l'80% dei contratti di trasmissione in esclusiva diè colpito da" : lo ha detto l'europarlamentare bulgaro del Gruppo Ecr, Angel Dzhambazki , nel ...

Ultime Notizie dalla rete : proteggere meglio Pe, proteggere meglio eventi sportivi da streaming illegale Secondo Dzhambazki proteggere i ricavi del settore sportivo è necessario in quanto "lo sport costituisce oltre il 2% del Pil europeo ed è un settore da cui dipendono milioni di posti di lavoro" . L'...

LIVING LAB ROCCA DI CERERE GEOPARK PUBBLICATO AVVISO PER LE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ...dei Living Lab la comunità è al centro del processo innovativo ed ha lo scopo di usare al meglio le ... per coinvolgere i cittadini e facilitare la coesione sociale e proteggere e promuovere il ...

