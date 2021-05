Pd | Marcucci | ‘FdI ci supera nei sondaggi? Riprendiamo iniziativa politica’

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 18 maggio 2021) Roma, 18 mag (Adnkronos) – “Uno diffuso ieri vede Fratelli d’Italiare il Pd. E’ naturale che questa proiezione crei preoccupazione tra i nostri militanti. Io continuo comunque a sperare che gli italiani, quando sarà, sposino le nostre battaglie riformiste piuttosto che abbracciare una destra populista, secondo me pericolosa”. Lo scrive sui social il senatore Pd Andrea.“Credo comunque che il Pd debba riprendere l’a tutto campo: non solo diritti, ma anche lavoro, giustizia sociale, impresa, economia, competitività,opportunità date dall’investimento ecologico e da quello digitale. Dobbiamo parlare la lingua degli elettori, di chi ogni giorno affronta i problemi e le complessità della quotidianità. E’ l’unica strada per smentire i”, aggiunge ...