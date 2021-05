Pallanuoto femminile | Serie A1 2021 | vincono SIS Roma e Plebiscito Padova Le semifinali play-off vanno entrambe alla bella

Leggi su oasport

(Di martedì 18 maggio 2021) LaA1 2020-divede proseguire oggi le-off: per conoscere i nomi delle due finaliste che si contenderanno lo scudetto bisognerà attendere inleGara-3, in programma sabato 22 maggio a(ore 14.00) e Catania (ore 16.00). Oggi infatti il, dopo aver perso Gara-1 in casa per 10-15, si impone in Gara-2 in casa del CSS Verona per 9-13, mentre l’altrarispetta il fattore campo e così la SISbatte L’Ekipe Orizzonte Catania per 7-5, dopo che le etnee si erano imposte per 11-7 in Gara-1. In entrambi i casi sarà necessaria la ...