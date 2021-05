Palermo, nuovo stop per Lucca: artroscopia diagnostica per il bomber. Il report clinico (Di martedì 18 maggio 2021) Non è partito con i compagni di squadra per la trasferta di Castellammare di Stabia.Stiamo parlando di Lorenzo Lucca. L'attaccante del Palermo, "nonostante l’esito negativo delle indagini strumentali già effettuate e gli sforzi del calciatore per rimanere a disposizione dell’allenatore in questa delicata fase della stagione, a causa del perdurare della sintomatologia algica al ginocchio sinistro, si dovrà sottoporre ad artroscopia diagnostica", scrive il club di viale del Fante attraverso il proprio sito di riferimento.L'intervento verrà effettuato nei prossimi giorni a Villa Sofia dal dott. Massimiliano Mosca, consulente della società. Leggi su mediagol (Di martedì 18 maggio 2021) Non è partito con i compagni di squadra per la trasferta di Castellammare di Stabia.Stiamo parlando di Lorenzo. L'attaccante del, "nonostante l’esito negativo delle indagini strumentali già effettuate e gli sforzi del calciatore per rimanere a disposizione dell’allenatore in questa delicata fase della stagione, a causa del perdurare della sintomatologia algica al ginocchio sinistro, si dovrà sottoporre ad", scrive il club di viale del Fante attraverso il proprio sito di riferimento.L'intervento verrà effettuato nei prossimi giorni a Villa Sofia dal dott. Massimiliano Mosca, consulente della società.

