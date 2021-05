Ostellari | “Nessun ostruzionismo su ddl Zan”

(Di martedì 18 maggio 2021) “Da parte nostra non c’è, c’è solo necessario dibattito e necessario rispetto delle regole”. Lo dice il presidente della Commissione giustizia del Senato, Andreadella Lega, a proposito del passaggio in commissione del Ddl Zan contro l’omotransfobia. mpe/sat/gtr su Il Corriere della Città.

Ddl Zan,(Lega): "Fedez non sa le cose, strumentalizza solo. Sbaglia ma lo perdono"... Il testo della Lega un iniziativa autonoma del senatoreche non ha ritenuto di ...passo indietro, Iv cerca una sintesi tra le parti .La forzista Ronzulli vorrebbe abbinare al testo già approvato alla Camera un ddl alternativo firmato dalla destra di governo. Pd e M5S pronti ad ...Omotransfobia, la destra non si arrende: pronto il testo “anti-Zan” per affossare la legge. La senatrice di Forza Italia Licia Ronzulli presenteranno in Commissione Giustizia ...