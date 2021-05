Ospedale Da Procida | il consigliere Cammarota difende la struttura

(Di martedì 18 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – “Intervenire perre eventuali ipotesi di chiusure”: è quanto si è impegnato a chiedere al sindaco di Salerno, presidente della commissione trasparenza del comune di Salerno, Antonio, candidato sindaco de La Nostra Libertà. “La, per la sua posizione, per la sua storia, per il suo nome – ha detto l’avvocato– può essere determinante nella rete sanitaria salernitana e campana. Sia centro di riabilitazione di eccellenza, si investa in tal senso, dopo, naturalmente, che cesserà la sua funzione di Covid Hospital. Proprio venerdì scorso – prosegue – nel corso di un incontro de La nostra libertà, abbiamo proposto un ponte culturale e turistico con l’isola di, proprio nel segno di Giovanni Da, ...

