Oroscopo Toro del giorno: previsioni del giorno 18/05/2021 (Di martedì 18 maggio 2021) I tuoi amici e le persone con cui ti senti in sintonia, oggi potrebbero rivelarsi una preziosa fonte di idee per creare nuove entrate. Il fantasioso Nettuno sta attraversando una zona socievole della tua carta astrale, quindi potresti riuscire a confrontarti con persone particolarmente stimolanti attraverso la tua rete di contatti. Inoltre, con Venere nella tua casa delle finanze, potresti avere delle buone intuizioni finanziarie. Il lavoro di squadra sarà particolarmente favorito, ci sarà una tale sintonia con i tuoi collaboratori che vi completerete le frasi a vicenda. Amica.

