Oroscopo Leone, domani 19 maggio: amore, lavoro e fortuna (Di martedì 18 maggio 2021) Cosa prevede il tuo Oroscopo per la giornata del 19 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Leone. Carissimi amici del Leone, al vostro orizzonte si configura un mercoledì decisamente sereno e piacevole, grazie al buonissimo ingresso della Luna in angolo positivo nella vostra orbita celeste! Il clima generale che vi accampana dovrebbe uscirne notevolmente giovato da questo bel transito, accentuando le vostre idee e i progetti che avete in mente per garantirvi un futuro sereno! Inoltre, sembrano attendervi anche alcune importanti notizie nel corso della giornata, in particolare sotto il piano ...

