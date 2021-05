Oroscopo Capricorno, domani 19 maggio: amore, lavoro e fortuna (Di martedì 18 maggio 2021) Cosa prevede il tuo Oroscopo per la giornata del 19 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Capricorno. Carissimi amici del Capricorno, la giornata di mercoledì sembra essere decisamente poco serena per quanto riguarda l’amore e il lavoro, ma potrete almeno contare su un’ottima forma psicofisica! Marte in angolo decisamente poco sereno dovrebbe rendere la giornata pesante e faticosa per voi, con un notevole livello di stress ad annebbiarvi la vista. Sul lavoro dovreste poter contare su delle buone energie, ma anche su una notevole ed importante ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 18 maggio 2021) Cosa prevede il tuoper la giornata del 19? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del. Carissimi amici del, la giornata di mercoledì sembra essere decisamente poco serena per quanto riguarda l’e il, ma potrete almeno contare su un’ottima forma psicofisica! Marte in angolo decisamente poco sereno dovrebbe rendere la giornata pesante e faticosa per voi, con un notevole livello di stress ad annebbiarvi la vista. Suldovreste poter contare su delle buone energie, ma anche su una notevole ed importante ...

Advertising

Capricorno_astr : 18/mag/2021: Lavoro e Carriera => Per saperne di più: - Ghangovering_ : la prova del fatto che nonostante mi piaccia l'oroscopo non lo consideri una scienza esatta sta nel fatto che ho ap… - Capricorno_astr : 18/mag/2021: Oroscopo del giorno => Per saperne di più: - Capricorno_astr : 18/mag/2021: Lavoro e Carriera => Per saperne di più: -