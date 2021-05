Oroscopo Cancro del giorno | previsioni del giorno 18 05 2021

(Di martedì 18 maggio 2021) Potresti sentire il bisogno di stare un po’ per conto tuo, così da rilassarti e avere il tempo per riflettere su alcuni problemi personali sviluppatisi di recente. La dolce Venere si trova in un’area della tua carta astrale legata alle profondità della psiche, quindi potrebbe essere una buona idea crearti uno spazio dove ragionare e riorganizzare i tuoi pensieri. Attività tranquille come la lettura, la meditazione o lo yoga probabilmente si riveleranno terapeutiche, perché ti daranno il tempo di distendere i nervi e recuperare energie. Potresti anche appuntare i tuoi sogni su un quaderno, perché potrebbero aiutarti a trovare la soluzione a un problema particolarmente complesso. Amica. L'articolo Fatti di Gossip.

